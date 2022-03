Bolsas asiáticas em alta e petróleo em queda antes de negociações entre Rússia e Ucrânia

As Bolsas asiáticas registraram alta nesta quinta-feira e a cotação do petróleo estava em queda, com a expectativa de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia no primeiro diálogo de alto nível entre os dois países desde o início do conflito.

A esperança de fim da crise provocou a alta das ações internacionais antes da reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e Ucrânia, Dmytro Kuleba, programada para esta quinta-feira na Turquia.

Os analistas, no entanto, pediram cautela em um momento de grande incerteza e afirmaram que o petróleo permanecerá caro por algum tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Tóquio, o índice Nikkei 225 fechou em alta de 3,94% a 25.690,40 pontos.

Em Xangai, a alta foi de 1,2%. Outros mercados asiáticos, incluindo Hong Kong, Seul e Taipé também operavam em alta, seguindo a tendência da véspera nas Bolsas dos Estados Unidos e da Europa.

A queda do preço do petróleo estimulou os preços das ações no mundo.

O petróleo tipo Brent do mar do Norte chegou a ciar na quarta-feira a 105,60 dólares por barril, depois de alcançar 139 dólares na segunda-feira.

tmo/kaf/reb/mas/dbh/zm

Tags