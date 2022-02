Psaki: saudamos a decisão do Japão de estabelecer sanções contra a Rússia

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, saudou, neste domingo, a decisão do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, de se juntar aos Estados Unidos e à União Europeia nas sanções contra a Rússia.

"Após o anúncio do Japão, todo o G7 agora apoia a desconexão de bancos russos selecionados do Swift, as restrições ao Banco Central da Rússia e as sanções a importantes líderes russos, incluindo o presidente Putin", disse Psaki, em comunicado oficial.

"O primeiro-ministro Kishida e o governo do Japão têm sido líderes na condenação do ataque do presidente Putin à Ucrânia. Nós continuaremos trabalhando juntos para impor mais custos severos e tornar a guerra de Putin um fracasso estratégico."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags