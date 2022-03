Tenistas russos são excluídos de competições por países mas não dos torneios ATP e WTA

Os tenistas russos e bielorrussos poderão continuar a participar dos torneios organizados pela ATP e pela WTA, incluindo os Grand Slams, mas estão excluídos da Copa Davis e da Billie Jean King Cup, anunciaram nesta terça-feira as autoridades do tênis mundial.

Daniil Medvedev, o novo N.1 do mundo, Andrey Rublev (N.6), Anastasia Pavlyuchenkova (N.14) e a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.3), poderão assim continuar a se inscrever nos torneios, começando com Indian Wells na Califórnia, que começa no dia 10 de março, e depois em Roland Garros e Wimbledon.

"No entanto, até novo aviso, eles não participarão (nessas competições) sob a bandeira da Rússia e da Bielorrússia", continua o comunicado conjunto dos organizadores.

Pelo contrário, a Rússia não poderá defender seu título na Copa Davis e na Billie Jean King Cup, duas competições nas quais se sagrou campeã em 2021.

Entre os atletas, Rublev e Pavlyuchenkova mostraram sua oposição à guerra desencadeada pela invasão da Ucrânia pelo exército russo.

A ATP e a WTA também anunciaram o cancelamento do torneio de Moscou, marcado para outubro.

O Comitê Olímpico Internacional recomendou na segunda-feira excluir os russos das competições esportivas, ou pelo menos impedir sua participação sob a bandeira do país.

Inscrita no torneio em Monterrey (México), a ucraniana Elina Svitolina se recusou a enfrentar a russa Anastasia Potapova na primeira rodada.

Svitolina alertou que manteria essa posição até que as autoridades do tênis decidissem não aceitar "cidadãos russos ou bielorrussos, exceto como atletas neutros".

