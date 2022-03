Putin sujeita o diálogo com a Ucrânia à aceitação de 'todas as exigências da Rússia'

O presidente russo Vladimir Putin, disse em conversa com o chanceler alemão Olaf Scholz nesta sexta-feira (4) que um diálogo de paz com a Ucrânia só seria possível se "todas as exigências russas" fossem aceitas.

"A Rússia está aberta ao diálogo com o lado ucraniano, bem como com todos aqueles que querem a paz na Ucrânia. Mas com a condição de que todas as exigências russas sejam atendidas", disse o Kremlin em um relatório sobre a ligação, que ocorreu "por iniciativa da Alemanha".

