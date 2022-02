Militares russos dizem que primeiro dia de invasão da Ucrânia foi um "sucesso"

A Rússia disse nesta quinta-feira (24) que seus militares alcançaram seus objetivos no primeiro dia da invasão da Ucrânia, apesar das advertências de duras sanções dos países ocidentais.

"Todas as operações atribuídas a grupos de tropas das Forças Armadas da Federação Russa para o dia foram concluídas com sucesso", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov.

