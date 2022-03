FIA autoriza pilotos russos a competir com bandeira neutra

Os pilotos russos ou bielorrussos poderão participar sob bandeira neutra das competições da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), anunciou o órgão nesta terça-feira, uma decisão que afeta diretamente Nikita Mazepin, o único piloto russo na Fórmula 1.

"Nenhuma competição internacional acontecerá na Rússia ou na Bielorrússia até nova ordem" e "nenhuma bandeira, símbolo ou hino da Rússia/Bielorrússia será usado em competições internacionais até nova ordem", afirmou a FIA, explicando que atua "de acordo com as recomendações do Comitê Olímpico Internacional" após a invasão russa da Ucrânia.

"Os pilotos, os participantes individuais e responsáveis russos/bielorrussos só participarão de competições internacionais a título neutro e sob a bandeira da FIA", dizia o comunicado.

A FIA aprovou o "cancelamento" do Grande Prêmio da Rússia de F1 que seria realizado no dia 25 de setembro, decisão já anunciada pela Fórmula 1, promotora do campeonato, na semana passada.

O futuro de Nikita Mazepin (Haas) na F1 permanece incerto, particularmente ligado ao destino da colaboração entre a equipe Haas e seu principal patrocinador, o grupo russo Uralkali.

Piloto 'pagante' que chegou à F1 no ano passado, Nikita Mazepin, de 22 anos, é filho do milionário Dimitry Mazepin, diretor não executivo da Uralkali.

