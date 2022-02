Casa Branca: Rússia será isolada do sistema financeiro e comércio global

A Casa Branca disse nesta quinta-feira, 24, que a Rússia será isolada do sistema financeiro global, comércio mundial e tecnologia de ponta, sofrendo assim com pressão "intensa e imediata" em sua economia e custos massivos "como resultado das escolhas de Putin".

Em comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que os custos impostos em conjunto pelos países do G7 serão "sem precedentes". Ela destacou que o G7 conta com 50% da economia do mundo.

A porta-voz destacou que os líderes concordaram em intensificar os já existentes esforços para mitigar os efeitos colaterais das ações da Rússia e assegurar estabilidade nos mercados globais de energia. "O presidente e os líderes reafirmaram sua determinação de responder rapidamente ao ataque não provocado e injustificado do presidente Putin à Ucrânia e expressaram sua solidariedade ao povo da Ucrânia", disse Psaki. Ela reafirmou que, após uma coordenação de meses, as autoridades concordaram em avançar em pacotes "devastadores" de sanções e outras medidas econômicas para responsabilizar a Rússia.

