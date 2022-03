Senador dos Estados Unidos pede o assassinato de Putin

O veterano senador americano Lindsey Graham pediu em uma entrevista exibida na quinta-feira na televisão que "alguém na Rússia" assassine o presidente Vladimir Putin após a invasão da Ucrânia.

"Como isto acaba? Alguém na Rússia deve levantar... e acabar com este cara", afirmou o senador ao canal conservador Fox News.

Depois ele repetiu a mensagem em uma série de tuítes, ao afirmar que "as únicas pessoas que podem consertar isso são o povo russo".

"Existe um Brutus na Rússia?", questionou, em referência a um dos assassinos do imperador romano Júlio César.

O senador republicano também questionou se existe um "coronel Stauffenberg mais bem sucedido" no exército russo, em referência ao oficial alemão que tentou matar Adolf Hitler em 1944.

"Você estaria prestando ao seu país - e ao mundo - um grande serviço", acrescentou.

O senador pela Carolina do Sul, que está no Congresso há quase 20 anos, apresentou durante a quinta-feira uma resolução que condena do presidente russo e de seus comandantes militares por cometer "crimes de guerra" e "crimes contra a humanidade".

