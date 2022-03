Repórter é surpreendido por explosão de mísseis russos durante transmissão ao vivo

Um ataque aéreo russo contra a cidade de Kiev, capital da Ucrânia, foi transmitido ao vivo por um canal de TV americano. O caso ocorreu na madrugada (no fuso horário ucraniano) desta quinta-feira, 3. Na ocasião, o jornalista Charlie D'Angela, da emissora CBS News, finalizava sua transmissão ao vivo quando foi surpreendido pelos clarões proveniente de dois mísseis.

Confira o momento em que os mísseis atingem Kiev:

Missile blasts on Kyiv/Kiev seen during a Livestream behind US CBS News reporter Charlie D'Agata. pic.twitter.com/PXqhp4kIC4