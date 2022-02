Maior aeronave do mundo é destruída durante ataque russo à Ucrânia

A maior aeronave do mundo, o avião de carga Antonov-225 Mriya, foi queimado durante um ataque russo. O caso aconteceu no aeroporto Hostomel, perto da capital ucraniana Kiev. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em declaração nas redes sociais, a restauração do avião custaria mais de US$ 3 bilhões e levaria muito tempo.

Sobre o assunto Fifa proíbe Rússia de jogar em casa e veta hino e bandeira após ataque à Ucrânia

União Europeia anuncia fechamento do espaço aéreo a aviões russos

Guerra na Ucrânia: analistas já veem barril de petróleo na casa dos US$ 130

A destruição do avião é uma perda expressiva para a história da aviação mundial. A aeronave Mriya ("sonho'', em tradução para o português) foi desenvolvida pela Ucrânia na década de 1980. O avião tinha como objetivo dar suporte ao programa espacial da União Soviética. Ele transportou o ônibus espacial Buran (“neve”, em tradução), primeiro de sua linha produzido pelo programa soviético.

"Esta foi a maior aeronave do mundo, AN-225 'Mriya' ('Dream' em ucraniano). A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer!", declarou o ministro Dmytro Kuleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8