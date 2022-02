Macron considera útil 'deixar o caminho aberto' para um diálogo com Putin

O presidente francês, Emmanuel Macron, considerou útil "deixar o caminho aberto" para um possível diálogo com o mandatário russo, Vladimir Putin, quando as condições estiverem adequadas, para tentar pôr fim à ofensiva russa contra a Ucrânia.

Macron disse que, ao mesmo tempo que condena a ofensiva e aplica as sanções, é sua "responsabilidade" manter esse caminho desobstruído, "para que no dia em que estejam reunidas as condições, possamos obter a cessação das hostilidades".

