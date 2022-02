Rússia ameaça Finlândia e Suécia caso os países tentem entrar na Otan

Afirmações foram dadas pela porta-voz porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no início da tarde desta terça-feira, 25

A Finlândia e a Suécia foram alertadas pela Rússia que irão sofrer “consequências militares e políticas prejudiciais” caso tentem entrar na Otan. O comunicado foi feito pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

As declarações foram feitas por meio de uma entrevista coletiva no começo da tarde desta sexta-feira, 25. Zakharova comunicou que a entrada da Finlândia ou da Suécia à Otan ocasionaria uma resposta séria de Moscou.

"Consideramos o compromisso do governo finlandês com uma política militar de não alinhamento como um fator importante para garantir a segurança e a estabilidade no norte da Europa", falou.

As afirmações partiram logo depois de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, agradecer nas redes sociais o apoio oferecido pelos dois países. Nas postagens, o presidente ucraniano escreve que Finlândia e Suécia estão colaborando a Ucrânia a erguer uma coalizão "antiguerra" e "anti-Putin".



