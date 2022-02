Presidente chinês pede a Putin 'negociação' com Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta sexta-feira (25) com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia e se mostrou favorável a uma resolução do conflito pela via diplomática.

A China "apoia a Rússia na resolução (do conflito) por meio de negociações com a Ucrânia", informou a televisão estatal chinesa CCTV, ao apresentar um resumo do telefonema entre os dois.

