Cervejaria ucraniana interrompe produção para fazer coquetéis molotov

Na sede da cervejaria Pravda, na zona industrial de Lviv, principal cidade da região oeste da Ucrânia, funcionários interromperam a produção do principal produto da casa, a cerveja, para focar em um item mais essencial na guerra contra a Rússia: o coquetel molotov.

Apesar do nome, esse produto é uma mistura líquida inflamável que funciona como um explosivo caseiro, feito a partir de algum combustível como gasolina ou álcool. A fabricação da fórmula na cervejaria iniciou no último sábado, 26, e teve apoio do presidente do país, Volodymyr Zelensky.

Em um pronunciamento realizado no mesmo dia, o ministério da Defesa do país pediu resistência do povo ucraniano contra os ataques dos russos, e orientou a população a atirar os coquetéis molotov nos invasores.

"Pedimos aos cidadãos que nos informem dos movimentos das tropas, que fabriquem coquetéis Molotov e neutralizem o inimigo", publicou a pasta no Twitter.

Fundada em 2014, a cervejaria Pravda é conhecida por seus posicionamentos contrários ao governo russo e ao presidente Putin. Uma de suas bebidas mais famosas leva o nome de "Putin Huylo", que em português significa "Putin Idiota".

A marca também abriu suas lojas para servirem de abrigo subterrâneo para a população. E apesar da arma caseira parecer ser pouco efetiva diante dos armamentos da Rússia, os ucranianos acreditam na potência do produto.

"Devemos fazer todo o possível para ajudar a ganhar essa guerra", disse Iuri Zastavny, fundador da Pravda.

