'Deixem-nos fazer nosso trabalho' na Ucrânia, pede chefe de ajuda humanitária da ONU

"Pelo amor de Deus, protejam os civis" na Ucrânia e "nos deixem fazer nosso trabalho", pediu o responsável pela ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), Martin Griffiths, às partes envolvidas no conflito - especialmente os russo -, em entrevista à AFP nesta quinta-feira (3).

"Agora que temos os recursos para fazer o trabalho, precisamos que as partes em conflito nos permitam fazê-lo e cumpram suas responsabilidades sob o direito internacional humanitário", insistiu Griffiths, que está em Genebra.

Ele elogiou a generosidade dos doadores da ONU, relatando a arrecadação de US$ 1,5 bilhão em ajuda humanitária emergencial do total de US$ 1,7 bilhão solicitado.

De acordo com estimativas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 12 milhões de pessoas na Ucrânia e outros quatro milhões que fugiram para o exterior precisarão de proteção e assistência nos próximos meses.

