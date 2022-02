Guerra na Ucrânia: Fortes explosões são ouvidas no centro de Kiev

Duas fortes explosões foram ouvidas nesta sexta-feira (25) no centro de Kiev, no segundo dia da invasão russa da Ucrânia, confirmou um jornalista da AFP.

"Os ataques contra Kiev com mísseis de cruzeiro ou balísticos recomeçaram. Ouvi duas explosões fortes", disse o vice-ministro do Interior ucraniano, Anton Herashchenko, em sua conta no Telegram.

Tags