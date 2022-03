Itália apreende iate de oligarca russo no valor de EUR 530 milhões

As autoridades italianas anunciaram neste sábado (12) que apreenderam um iate no valor de 530 milhões de euros (US$ 578 milhões) pertencente ao oligarca russo Andrei Melnichenko, incluído na lista de pessoas sancionadas pela União Europeia, depois que Moscou invadiu a Ucrânia.

O "SY A", atracado no porto de Trieste, no nordeste da Itália, é o maior veleiro do mundo.

A polícia italiana de crimes financeiros alegou que Melnichenko era "indiretamente" o proprietário do iate, "através de uma empresa com sede nas Bermudas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bilionário magnata do carvão e fertilizantes foi colocado na lista de sancionados da União Europeia no início desta semana, com seus bens congelados e seu visto banido.

Na semana passada, a Itália confiscou cerca de 140 milhões de euros (US$ 152 milhões) em propriedades de outros oligarcas russos, incluindo o "Lady M Yacht" de 65 milhões de euros (US$ 70 milhões), comandado por Alexei Mordashov, um empresário próximo ao presidente russo Vladimir Putin.

ar/spm/as/rsc/aa

Tags