Boris Johnson diz que apoia exclusão de Rússia do Swift

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, publicou neste sábado, 26, nas redes sociais que apoia a exclusão da Rússia da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (Swift, na sigla em inglês).

"Esta noite falei com o Presidente Volodymir Zelensky. O heroísmo do presidente e de seu povo na defesa de seu país é inspirador. Somos claros - a Rússia deve ser isolada diplomática e financeiramente. Dou boas-vindas à prontidão de excluir a Rússia da Swift", escreveu ele em sua conta no Twitter.

