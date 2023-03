Checagem O POVO

É mentira que Japão declarou ivermectina mais eficaz contra Covid-19 que vacinas

Tuíte com trecho de vídeo mente ao dizer que o Japão declarou que a ivermectina tem mais eficácia contra a covid-19 do que os imunizantes. Embaixada do Japão no Brasil disse que as informações não procedem