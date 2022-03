ONU: China volta a defender solução diplomática em conflito na Ucrânia

O embaixador da China na Organização das Nações Unidas (ONU), Zhang Jun, voltou a exortar Rússia e Ucrânia a se comprometerem com solução diplomática uma para o conflito entre os dois países. Em sessão no Conselho de Segurança, o diplomata disse que a prioridade no momento deve ser a redução das tensões.

O embaixador expressou preocupação sobre os relatos de ameaça a usinas nucleares ucranianas. "Damos grande importância à segurança nuclear", comentou.

