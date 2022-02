Quem é Volodymir Zelansky, humorista que virou presidente da Ucrânia e resiste aos ataques de Putin

Eleito em 2019, sem experiência política, o líder ucraniano tornou-se conhecido nacionalmente pela carreira que construiu no entretenimento

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, 44, hoje administrando as forças locais em um conflito armado contra a Rússia de Vladimir Putin, sempre foi acostumado aos holofotes, mas talvez não imaginasse essa realidade há alguns anos quando ainda era conhecido por papéis na TV local. Eleito presidente em 2019, sem experiência política, o atual líder ucraniano ganhou projeção nacionalmente pela carreira que construiu no entretenimento.



Nascido em 1978, Zelensky é filho de judeus e formou-se em Direito, embora nunca tenha exercido a carreira. Casado e pai de dois filhos, acabou dedicando-se ao entretenimento, onde chegou a interpretar um presidente na série de TV “Servo do Povo” (Sluga Naroda), em 2015. A peça, uma sátira política, tornou-se popular na Ucrânia e virou filme no ano seguinte.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em o “Servo do Povo”, Zelensky interpreta um professor de história que ganhou projeção ao criticar a corrupção no país, em um vídeo, e que acabou se tornando o novo presidente da Ucrânia.

Aproveitando o sucesso da série, o humorista vendeu uma imagem de oposição aos políticos tradicionais num país com histórico de escândalos de corrupção e dificuldades econômicas.

Candidatou-se a presidente e foi eleito em 2019, tornando-se o líder mais jovem da Ucrânia aos 41 anos. No primeiro turno foi o candidato mais votado, com cerca de 30% dos votos, e no segundo turno teve mais de 70% da preferência popular.

A campanha de Zelensky foi feita, sobretudo, de maneira digital, e seu partido, fundado em 2018, tem o mesmo nome da série que o catapultou: Servo Do Povo.

Na atual crise russo-ucraniana, o costume com os holofotes e a boa capacidade de comunicação do ex-ator e humorista tem lhe ajudado. Durante aparições na guerra, ele tem demonstrado um semblante mais calmo mesmo com à escalada da crise.

Zelensky assumiu o papel de orientar a população ucraniana e tem falado em tom firme, cobrando ajuda de países da União Europeia (UE) e colocando-se contra as pressões da Rússia e de Putin.



Com informações da AFP.

Tags