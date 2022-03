Erdogan conversa com Putin e pede cessar-fogo urgente

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan conversou neste domingo, ., por telefone com o colega russo Vladimir Putin, ao qual pediu um "cessar-fogo geral urgente" na Ucrânia, afirma um comunicado divulgado pelo governo da Turquia.

Os dois chefes de Estado conversaram a poucos dias do fórum diplomático de Antalya, previsto para acontecer de 11 a 13 de março no sul da Turquia, que deve ter a presença do ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.

"Um cessar-fogo urgente e geral permitirá encontrar uma solução política e responder às inquietações humanitárias", afirmou o chefe de Estado turco.

Ele também exigiu a abertura "urgente de corredores humanitários" na Ucrânia.

"Vamos abrir juntos o caminho para a paz", disse Erdogan ao colega russo.

A Turquia "está disposta a dar sua contribuição sob todas as formas para a resolução pacífica" da crise, acrescentou.









