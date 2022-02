Embaixadora dos EUA na ONU diz que maior escalada russa pode levar a mais sanções

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, disse que o país está preparado para aumentar as sanções em resposta a qualquer nova escalada da Rússia. "Os russos podem ter certeza de que continuaremos a impor mais e mais sanções à medida que continuarem a pressionar mais o governo ucraniano", afirmou em entrevista à NBC.

Questionada sobre o impacto que as sanções poderiam ter neste momento, Thomas-Greenfield afirmou que os EUA não estão apenas aplicando sanções, mas também realizando outras ações, como fornecer apoio ao governo ucraniano e aos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Esperávamos que os russos ouvissem as pressões que colocamos, mas eles não fizeram isso. Eles precisam continuar a sentir sanções e pressões adicionais sobre sua economia", pontuou. (*COM DOW JONES NEWSWIRES)

