Zelensky: soldados ucranianos "sacrificam suas vidas" para evitar novo Chernobil

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta quinta-feira (24) que as tropas de seu país travam um combatem para impedir que as forças russas assumam o controle da usina de Chernobil, palco do pior acidente nuclear da história.

"As forças de ocupação russas estão tentando tomar Chernobil. Nossos soldados estão sacrificando suas vidas para que a tragédia de 1986 não volte a acontecer", tuitou Zelensky, em referência à data deste desastre.

Pouco antes, as autoridades ucranianas relataram combates perto do depósito de resíduos nucleares da central de Chernobil, aonde as forças russas chegaram após entrarem pela fronteira com Belarus.

De acordo com um assessor do Ministério ucraniano do Interior, Anton Guerashtshenko, as "tropas dos ocupantes entraram na zona da usina de Chernobil por Belarus".

"Os membros da Guarda Nacional que protegem o depósito oferecem uma resistência obstinada", disse ele no aplicativo de mensagens Telegram.

O quarto reator da central de Chernobil explodiu em abril de 1986, contaminando grande parte da Europa.





