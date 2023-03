Exposições e Cursos

Aulas com Ricardo Lísias sobre obra de Proust tem transmissão aberta no Youtube

No total, serão quatro aulas ministradas pelo escritor Ricardo Lísias nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho. As exposições acontecem pelo aplicativo Zoom, com transmissão ao vivo e aberta no Youtube, mas as vagas para o certificado já foram esgotadas.