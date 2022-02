"Primo" do avião destruído em ataque russo na Ucrânia já esteve em Fortaleza; veja imagens

Um “primo” do avião de carga Antonov-225 Mriya, maior aeronave do mundo que foi queimada durante ataque russo à Ucrânia, já esteve em Fortaleza. Em setembro de 2017, o avião russo Antonov AN-124 esteve na Cidade para realizar o transporte da sucata de um Boeing entre a Capital cearense e a cidade de Friedrichshafen, na Alemanha.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 22-09-2017: Avi„o Antonov AN-124 Mriya Tour. Avi„o Antonov AN-124 È carregado com o lend·rio Boeing 737-200, da Lufthansa. (Foto: Evil·zio Bezerra/O POVO). (Foto: Evilázio Bezerra/O POVO)



O cargueiro chamou atenção de passageiros e curiosos que estavam próximos ao Aeroporto Internacional Pinto Martins (Fortaleza). O Antonov AN-124, à época segundo maior cargueiro do mundo, chegou às 2h30min na pista e foi responsável por levar o "charuto" do Boeing.

A passagem da aeronave foi acompanhada de uma área do aeroporto que ficava vizinha ao terminal de logística. Além do Antonov AN-124, um avião Ilyushin IL-76 esteve no aeroporto um dia antes para levar as asas e os motores do Boeing.

Já o avião de carga Antonov-225 Mriya, considerado o maior do mundo, foi queimado durante um ataque russo na semana passada na esteira do conflito armado entre Rússia e Ucrânia que entrou no 5° dia nesta segunda-feira, 28. O ataque ocorreu no aeroporto Hostomel, próximo da capital ucraniana Kiev e foi confirmado pelo governo local.

Aeronave transportou um ônibus espacial (Foto: Jack Guez/AFP/Arquivo)



O Antonov-225 Mriya tinha dentre suas especificidades: 84 metros de comprimento e 88 metros de envergadura (ponta a ponta das asas); seis motores; trem de pouso com 32 pneus e suportava um peso máximo de decolagem de 640 toneladas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba declarou que uma eventual restauração custaria mais de US$ 3 bilhões.

A primeira decolagem do Antonov-225 ocorreu ainda em 1988 e ele estava em serviço desde então no transporte de cargas pesadas e com atuações, inclusive, em missões de ajuda humanitária em áreas afetadas por desastres naturais.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022





Com informações da Agência Brasil.