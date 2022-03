Grupo anuncia suspensão das atividades de lojas Zara na Rússia devido à guerra

O grupo espanhol Inditex, líder mundial do setor têxtil e proprietário da marca de varejo Zara, anunciou neste sábado, 5, a "suspensão temporária das atividades nas 502 lojas" que possui na Rússia, assim como dos sites de compra, devido à invasão da Ucrânia.

"Dadas as circunstâncias atuais, Inditex não pode garantir a continuidade das operações e das condições comerciais na Federação da Rússia", país que representa 8,5% do seu volume de negócios, explicou o grupo em comunicado.

Das 502 lojas do grupo Inditex na Rússia, 86 são da marca Zara. "A prioridade do grupo Inditex continua sendo seus funcionários, mais de 9.000 pessoas, para as quais a empresa criará um plano especial de apoio", acrescenta o comunicado.

O grupo Inditex é maior consórcio de moda de baixo preço no mundo, ao lado da sueca H&M.





