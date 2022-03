Cerca de 35.000 civis são evacuados de cidades ucranianas, diz Zelensky

Pelo menos 35.000 civis foram evacuados nesta quarta-feira (9) de cidades ucranianas sitiadas por tropas russas, declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O mandatário informou em uma mensagem de vídeo que três corredores humanitários permitiram a evacuação de moradores das cidades de Sumy e Enerhodar e de áreas nos arredores da capital Kiev.

Zelensky disse esperar que as evacuações continuem nesta quinta-feira nos corredores que serão abertos nas cidades de Mariupol, há vários dias sob cerco russo, Volnovakha, no sudeste, e Izium, no leste do país.

As evacuações ocorreram depois que Moscou e Kiev concordaram na quarta-feira em abrir mais corredores humanitários, dando um vislumbre de esperança a civis aterrorizados em cidades bombardeadas.

Mais de 5.000 pessoas foram evacuadas na véspera de Sumy, uma cidade de 250.000 pessoas perto da fronteira russa, onde há relatos de intensos combates.

Mas as tentativas de evacuar o porto de Mariupol falharam repetidamente, com Kiev e Moscou culpando o outro lado pelos fracassos.

O gabinete do prefeito de Mariupol disse que mais de 1.200 civis foram mortos nos ataques que começaram há mais de uma semana.

A agência de refugiados da ONU estima que entre 2,1 e 2,2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia em busca de refúgio.

