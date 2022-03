Ator ucraniano morre ao defender país em guerra contra Rússia

Pasha Lee morreu aos 33 anos após uma batalha em Irpin, na Ucrânia; em suas redes sociais, o ator chegou a publicar uma foto no qual aparece com trajes militares no dia 1º de março

O ator ucraniano Pasha Lee, 33, morreu no último domingo, 5, após uma batalha em Irpin, na Ucrânia. Aos 33 anos, o artista se juntou às Forças de Defesa Territorial do País para defender o território contra os russos, conflito que começou há algumas semanas.

A morte de Pasha foi confirmada através de um comunicado emitido pelo Festival Internacional de Cinema de Odessa, principal evento ucraniano da categoria. "Em 6 de março, como resultado de um bombardeio de ocupantes russos na cidade ucraniana de Irpin, o famoso ator ucraniano Pasha Li foi morto. Ele tinha 33 anos. O artista juntou-se às Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia para proteger o país dos ocupantes russos", diz a publicação.

Lee se juntou ao exército para defender o país logo nos primeiros dias do conflito. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator chegou a publicar uma foto no qual aparece com trajes militares no dia 1º de março. Além de ter participado de peças teatrais e estrelados filmes e comerciais locais, Pasha também era dublador, cantor e apresentador de TV na Ucrânia.

Dentre os papéis de destaque citados pelo Festival, estão os filmes “Shtolnya” (2006) e “Shadows of Unforgotten Ancestors” (2013) de Lyubomyr Levytsky, “Zvychayna sprava” de Valentyn Vasyanovych (2012), “The Fight Rules” de Oleksey Shaparev (2016) e “Encontro de colegas de classe” de Valentyn Shpakov (2019).

Ao final do comunicado, o evento fez um chamado para a população. "Apelamos à comunidade mundial para ajudar a Ucrânia na luta contra a Rússia e parar a guerra. Pedimos que você feche o céu sobre a Ucrânia imediatamente e continue boicotando o cinema russo", finaliza o pedido.

