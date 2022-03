Japão anuncia que enviará coletes à prova de balas à Ucrânia

O Japão vai enviar às forças militares da Ucrânia coletes à prova de balas e outros itens básicos em resposta a um pedido de Kiev, mas não tem planos de despachar armas, segundo um porta-voz do governo japonês. O país asiático restringe exportações de equipamento militar, mas está disposto a mostrar que está alinhado com países do Ocidente em seu apoio à Ucrânia. Tóquio impôs sanções a bancos russos e ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, após a invasão da Ucrânia por forças russas. Além dos coletes, o Japão enviará capacetes, geradores de energia e suprimentos alimentícios para a Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.

