Rússia restringe acesso a BBC, Deutsche Welle, Meduza e Svoboda

As autoridades russas restringiram o acesso aos portais de quatro meios de comunicação independentes, incluindo a BBC, o que reforça o controle já severo do governo às informações, no momento em que a Rússia prossegue com a invasão da Ucrânia.

A agência que regula os meios de comunicação (Roskomnadzor) anunciou que o acesso aos sites em russo da BBC e da alemã Deutsche Welle, ao portal independente Meduza e da rádio Svoboda, antena russa da RFE/RL, financiada pelo Congresso americano, foi "limitado" a pedido do Ministério Público.

A Roskomnadzor afirma que as decisões foram adotadas a pedido do MP em 24 de fevereiro, dia em que começou a invasão russa da Ucrânia.

Nesta sexta-feira era possível acessar os sites da BBC e da Deutsche Welle de forma intermitente, mas alguns textos sobre a guerra na Ucrânia não estavam disponíveis.

Os sites de Meduza e da rádio Svoboda estavam inacessíveis.

