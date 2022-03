Metade da população de Kiev fugiu desde início da invasão russa, diz prefeito

Metade da população de Kiev fugiu desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro passado - informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, nesta quinta-feira (10).

"De acordo com nossos dados, um em cada dois habitantes de Kiev deixou a cidade. Hoje, temos pouco menos de dois milhões de pessoas", disse ele à televisão ucraniana.

"Kiev se transformou em uma fortaleza", acrescentou Klitschko. "Cada rua, cada edifício, cada posto de controle virou uma fortaleza", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kiev tinha 3,5 milhões de habitantes antes do início do conflito com a Rússia. De acordo com a ONU, mais de 2,3 milhões de pessoas fugiram do país nas últimas duas semanas.

bur-rbj/vl/bl/es/zm/tt

Tags