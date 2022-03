Romênia: 8 militares morrem em dois acidentes

Oito militares morreram na quarta-feira (2) em dois acidentes, com um helicóptero e um avião, na Romênia, nos arredores do Mar Negro.

Sete militares morreram no acidente de um helicóptero IAR 330-Puma na área de Gura Dobreogei, a 11 km da base aérea, informou o ministério da Defesa romeno.

O helicóptero procurava o caça MiG 21 LanceR, que perdeu contato com a torre de controle durante uma missão de patrulha e desapareceu do radar. O avião foi encontrado horas depois com o piloto morto perto de Cogealac, acrescentou o ministério.

O avião havia decolado às 20h00 locais (15h00 em Brasília) da base de Mihail Kogalniceanu, no sudeste da Romênia, para onde foram enviados mil soldados americanos em fevereiro para consolidar o flanco oriental da Otan devido às tensões com a Rússia.

O piloto, cuja nacionalidade não foi detalhada, assinalou que as condições meteorológicas eram ruins antes de perder contato com a torre de controle, desaparecendo dos radares.

"É prematuro falar sobre as causas do acidente. O tempo estava desfavorável, mas não podemos comentar nesta fase" da investigação, afirmou o general Spanu. "Nada pôde ser feito para salvar a tripulação. Agora estamos nos concentrando nas operações de busca" do piloto, acrescentou.

