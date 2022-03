Russos usam crematório móvel para corpos de soldados mortos

Informação foi divulgada inicialmente pelo site britânico "The Telegraph" e confirmada pela rede de TV americana FOX News

Um equipamento utilizado como "crematório móvel" foi visto sendo utilizado pelas forças russas, segundo informação divulgada inicialmente pelo site britânico "The Telegraph" e confirmada pela rede de TV americana FOX News, na última sexta-feira, 25.

A função do maquinário seria minimizar o aparecimento de eventuais baixas militares russas, de acordo com o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace. A Ucrânia fala em 2,8 mil soldados russos mortos até agora. O governo da Rússia, no entanto, traz números bem inferiores.

Um vídeo mostrando a máquina, gravado em 2014, foi compartilhado pelo site "The Telegraph" para explicar o método russo. O registro dá detalhes do maquinário e qual a sua capacidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags