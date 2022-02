Vídeo: tanque de guerra russo esmaga carro de civil na Ucrânia e homem sobrevive

No vídeo, é possível ver o momento em que o tanque desvia sua rota e esmaga o automóvel

As cenas da invasão russa na Ucrânia estão cada vez mais chocantes. Nesta sexta-feira, 25, um taque de guerra foi flagrado ao passar por cima de um carro de um civil em Kiev, capital do País. No vídeo, é possível ver o momento em que o tanque desvia sua rota e esmaga o automóvel.

Em um segundo vídeo, é possível ver que o motorista, um idoso, está vivo, mexendo cabeça e braços, enquanto algumas pessoas tentam tirá-lo das ferragens.

Em entrevista ao portal g1, um especialista das Forças Armadas do Brasil confirmou que o tanque de guerra envolvido no episódio é do modelo T15 Armata, de sete rodas capaz de transportar 12 soldados, além dos tripulantes (piloto, co-piloto e operador de metralhadora). Ele é construído na Rússia.