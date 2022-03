Biden proíbe importação de petróleo e gás russos

O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, dobrou a aposta nas sanções econômicas impostas à Rússia de Vladimir Putin e anunciou a suspensão de importações americanas de petróleo e gás russos, como forma de pressionar Moscou na esteira da invasão na Ucrânia.

“Hoje, estou anunciando que os Estados Unidos estão mirando na principal artéria da economia da Rússia. Estamos proibindo todas as importações de petróleo e gás russos”, disse Biden, informando que o petróleo russo não será mais aceito nos portos americanos.

The ban on Russian oil and gas has strong bipartisan support in the Congress and in the country.



Americans have rallied to support the people of Ukraine and made it clear we will not be part of subsidizing Putin’s war.