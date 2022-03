Navio que pegou fogo com quase 4 mil carros de luxo afunda no Oceano Atlântico

Entre os veículo que o navio carregava estavam as marcas Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, entre outros

O navio cargueiro Felicity Ace, que pegou fogo em alto mar com quase 4 mil veículos de luxo a bordo, afundou nessa terça-feira, 1º, a cerca de 170 quilômetros da ilha do Faial, nos Açores. De acordo com a marinha portuguesa, a embarcação que estava sendo rebocada, mas perdeu estabilidade.

Na manhã do dia 16 de fevereiro, o cargueiro emitiu um alerta informando um incêndio. Nele, estavam 22 tripulantes que foram resgatados com vida e não precisaram de atendimentos médicos. A embarcação que saiu da Alemanha com veículos das marcas Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini, tinha como destino final o porto em Rhode Island, nos Estados Unidos. Porém, ocorreu o problema antes da chegada.

O navio começou a ser rebocado no dia 24 de fevereiro, mas de acabou perdendo estabilidade e afundou a cerca de 46 quilômetros fora dos limites da Zona Econômica Exclusiva de Portugal. A profundidade da área é cerca de 3 mil metros, explicou a Marinha de Portugal.

"No local registam-se alguns destroços e uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está a ser dispersa pelos jatos de água dos rebocadores e que se encontra a ser monitorizada pela Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e pela Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)."

A marinha portuguesa informou ainda que continua acompanhando a situação devido a extensa mancha de óleo na região.

