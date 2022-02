Polônia recebe mais de 50% dos 368 mil refugiados ucranianos

O Ministério polonês do Interior anunciou a instalação iminente de novos centros de acolhida para refugiados

O número de refugiados que fogem da Ucrânia chega a 368.000 pessoas e continua a subir - informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) neste domingo (27).

Este número "se baseia nos dados informados pelas autoridades nacionais", destacou o escritório desta agência da ONU, no Twitter.

Quase 200.000 pessoas da Ucrânia entraram na Polônia desde o começo da invasão russa, anunciou hoje a Guarda de Fronteira polonesa.

Apenas no sábado (26), estes agentes relataram terem registrado o ingresso no território nacional de 77.300 pessoas procedentes da Ucrânia e, até as 11h locais (7h em Brasília) deste domingo, já contabilizavam 44.000 pessoas a mais, anunciou seu comandante, Tomasz Praga.

O Ministério polonês do Interior anunciou a instalação iminente de novos centros de acolhida para refugiados.

A Polônia já contava com cerca de 1,5 milhão de ucranianos em seu território antes da invasão russa. Expressando forte apoio à Ucrânia, o país recebeu a maioria dos ucranianos que deixam sua terra natal.

Milhares de ucranianos também fugiram para Hungria, Moldávia, Eslováquia e Romênia.

