Cem mil ucranianos fogem de suas casas, milhares deles para o exterior, após invasão russa (ONU)

Quase 100.000 pessoas fugiram de suas casas na Ucrânia e milhares buscaram refúgio no exterior após a invasão russa, disse a ONU nesta quinta-feira(24).

"Acreditamos que cerca de 100.000 pessoas já fugiram de suas casas e podem ter se mudado para dentro do país e que vários milhares cruzaram as fronteiras internacionais", disse à AFP Shabia Mantoo, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

apo/js/sag/mvv/jc

Tags