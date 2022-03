Rússia afirma que países não devem receber caças da Ucrânia

A Rússia advertiu neste domingo os países vizinhos da Ucrânia sobre o risco que representa receber aviões de guerra ucranianos utilizados na guerra entre os dois Estados.

"O uso da rede de aeródromos destes países como base para aviões militares ucranianos e seu uso posterior contra as Forças Armadas russas poderia ser considerado como um envolvimento destes países no conflito armado", disse o porta-voz do ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov.

