Bombardeio russo no centro de Kharkiv deixa pelo menos 10 mortos

Equipes de socorristas ucranianas informaram que pelo menos 10 pessoas morreram no bombardeio russo desta terça-feira (1º) sobre o centro da cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, não muito longe da fronteira com a Rússia.

"Pelo menos dez pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas. Socorristas e voluntários resgataram 10 pessoas dos escombros, segundo um balanço preliminar", disse o serviço ucraniano de situações de emergência.

A escalada da tensão entre Rússia, Ucrânia e potências ocidentais prossegue nesta terça-feira, 1º de março (01/03), com combates travados na capital ucraniana Kiev. O presidente russo Vladimir Putin autorizou uma operação militar que, desde a quinta-feira, 24, registrou ataques aéreos em todo o país e ainda a entrada de forças terrestres em território ucraniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Somado a isso, Putin já havia reconhecido a independência das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, que ficam próximas da fronteira russo-ucraniana, ato que gerou sanções econômicas do Ocidente. O Parlamento russo havia autorizado ainda o uso de tropas militares fora do território do país; o que sinalizou para uma intenção russa de atuação ampla na Ucrânia.

LEIA MAIS: Entenda por que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia

Representantes dos Estados Unidos e da Otan vinham alertando para a iminência da ofensiva. Confira abaixo, as últimas notícias sobre Rússia e Ucrânia de hoje, terça-feira, 1º de março (01/03).



Rússia x Ucrânia: últimas notícias de hoje, terça, 01/03

Rússia x Ucrânia: últimas notícias de hoje, domingo, 27/2

Rússia x Ucrânia: últimas notícias de hoje, sábado, 26/2

Rússia x Ucrânia: notícias de sexta, 25/2

Rússia x Ucrânia: notícias de quinta, 24/2

Tags