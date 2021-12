Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Este é o momento em que os clubes começam a colocar em prática o planejamento para a temporada de 2022 com renovações e contratações de reforços para fechar o elenco do próximo ano

Com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o mercado da bola se torna o assunto da vez no cenário do futebol nacional. É o momento em que os clubes começam a colocar em prática o planejamento para a temporada de 2022 com renovações e contratações de reforços para fechar o elenco do próximo ano. O Esportes O POVO acompanhará o dia a dia das transações das equipes.

Acompanhe abaixo o vai e vem do mercado da bola:



Fortaleza encaminha compras de Matheus Jussa e Marcelo Benevenuto

O Fortaleza já se movimenta no mercado para 2022 e encaminhou as compras de Matheus Jussa e de Marcelo Benevenuto. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Tricolor vai exercer a opção de compra do volante por R$ 1 milhão junto ao Oeste-SP, e já acertou os detalhes com o Botafogo-RJ para a compra do zagueiro. O clube deve divulgar as transações em breve.

Fluminense anuncia a contratação do volante Felipe Melo

Nesta segunda-feira, 13, o Fluminense anunciou a contratação de Felipe Melo, com vínculo válido até dezembro de 2023. O volante de 38 anos, que estava no Palmeiras desde 2017, vai usar a camisa número 52, em alusão à conquista da Copa Rio de 1952 pelo Tricolor Carioca.

Após rebaixamento, Bahia anuncia permanência de Guto Ferreira para 2022

Dias após a confirmação do rebaixamento para a Série B, o Bahia anunciou a permanência do técnico Guto Ferreira para a próxima temporada. O comandante assinou um vínculo até dezembro de 2022.

