Rui Vitória entra na mira do Flamengo após deixar Spartak Moscou

O Flamengo segue em busca de um técnico para a próxima temporada. A tendência é a de que o comandante seja estrangeiro.

Os técnicos portugueses parecem ser os principais alvos dos rubro-negros neste momento. Carlos Carvalhal e Vitor Pereira tiveram seus nomes vinculados ao clube carioca.

Só que nesta quarta-feira mais um entrou no noticiário flamenguista. Isso porque Rui Vitória rescindiu seu contrato com o Spartak Moscou-RUS e está livre no mercado.

Marcos Braz e Bruno Spindel vão para a Europa na próxima semana para falar com os treinadores. Assim, um fim para esta novela poderá acontecer antes de 2022.

