Fortaleza empresta volante Pablo Gabriel ao Vitória até o fim de 2022

O Fortaleza comunicou nesta quinta-feira, 16, o empréstimo do volante Pablo Gabriel ao Vitória-BA. O jogador de 24 anos ficará no clube baiano até o final de 2022.

Pablo foi contratado pelo Tricolor no ano passado, para a disputa do Brasileirão de Aspirantes. O meio-campista ainda chegou a fazer parte do elenco profissional e participou da campanha na Série A do Brasileiro.

Já nesta temporada, esteve presente no título estadual e nas campanhas do Brasileiro, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Além disso, o volante foi um dos destaques do Leão no campeonato de Aspirantes, quando a equipe avançou até as semifinais da competição.

No total, Pablo Gabriel disputou 20 partidas pelo Fortaleza e não marcou gols. Seu contrato com o clube cearense vai até dezembro de 2023.

