Fortaleza anuncia contratação de Landázuri para temporada 2022

O Fortaleza anunciou na manhã desta terça-feira, 14, o acerto com o zagueiro e lateral-direito equatoriano Anthony Landázuri. O jogador, que estava no Independiente del Valle - EQU, assinou contrato com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2023.



O clube do Pici já havia firmado pré-contrato, em novembro, com o atleta equatoriano. O camisa 4 deve ter período de férias e se apresentar ao Fortaleza entre o final de dezembro e o início de janeiro para a pré-temporada.



O defensor de 24 anos atua como lateral e ala direito e também como zagueiro. No elenco de Juan Pablo Vojvoda, o jogador deve disputar posição com Tinga pelo lado direito. Tinga tem vínculo até o final de 2023.

Na atual temporada, o Landázuri disputou 26 jogos, entre Liga do Equador, Supercopa do Equador Libertadores e Sul-Americana, com três gols marcados, três assistências e cinco cartões amarelos.



