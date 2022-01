Após fim do contrato, Ceará confirma a saída do lateral direito Gabriel Dias

Gabriel Dias não faz mais parte do elenco do Ceará. O vínculo do lateral direito se encerrou no dia 31 de dezembro de 2021 e o atleta não aparece mais no site oficial do Alvinegro.

Contratado para a temporada 2021, o atleta disputou 31 partidas com a camisa do Vovô, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Na passagem, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência, além de somar três expulsões.

Sobre o assunto Seis jogadores terão contrato encerrado com o Ceará no final do mês; veja lista

Ceará anuncia o lateral-direito Michel Macedo como novo reforço para 2022

Ceará anuncia a contratação do lateral-direito Nino Paraíba até o fim de 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2021, a lateral direita foi uma das posições mais contestadas do Ceará. E com a recente chegada de Michel Macedo e Nino Paraíba, já era esperado que o vínculo entre Gabriel Dias e o Vovô se encerrasse ao fim da temporada.

Além de Gabriel Dias, já deixaram o elenco do Alvinegro nomes como Fabinho, Airton, Jorginho, Yony González, Klaus, Pedro Naressi, Allan Uchôa, Hélio Borges, Alessandro e Alyson.

Tags