Fluminense acerta contratação do zagueiro David Duarte

O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira, seu quarto reforço para a temporada de 2022. O zagueiro David Duarte acertou contrato com o clube até 2026 e vestirá a camisa 29 no Tricolor.

“Quando você recebe uma proposta do Fluminense não tem como não acompanhar tudo. Eu fiquei muito feliz, por ser um time de história e por saber que meu trabalho estava sendo visto”, disse David.

David tem 26 anos e foi revelado pelo Goiás, em 2015. Antes de se transferir para o time carioca, o defensor foi um dos grandes destaques do Esmeraldino, tendo conquistado quatro estaduais. Em 2021, disputou 43 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. O zagueiro comentou sobre sua qualidade ofensiva e disse estar ansioso para começar os trabalhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

“Eu acredito que posso ajudar o Fluminense fazendo gols de cabeça e defendendo também, junto com o elenco que está aqui e os grandes jogadores que estão chegando Estou muito feliz de participar desse projeto e estou louco para colocar a chuteira logo e já poder ajudar”, declarou.

David Duarte é o quarto reforço anunciado pelo Fluminense. O clube já havia acertado as contratações do volante Felipe Melo, do atacante Willian Bigode e do lateral Mario Pineida, além do técnico Abel Braga.

Tags