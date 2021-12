Presidente do Ceará, Robinson de Castro fala sobre Gilberto: "Está indo para fora do país"

Em participação no programa Esportes do Povo, o presidente do Ceará trouxe informações sobre a movimentação do Alvinegro no mercado da bola e revela busca por camisa 9

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, participou, nesta segunda-feira, 27, do programa Esportes do Povo, na rádio O POVO CBN. O presidente descartou a vinda de Gilberto e que o jogador nem tem escutado propostas de clubes brasileiros.

"A questão do Gilberto já falei várias vezes, mas a imprensa tem criado esse movimento que ele estaria acertado conosco. Mas a informação desde o início é de que o Gilberto está indo para fora do país, tem propostas para fora do país, que hoje tem a diferença relevante entre dólar, euro e real, e isso faz muita diferença. É um jogador que tem muito mercado e está sequer ouvindo propostas do Brasil".

Sobre a montagem do elenco, o presidente disse estar vendo nomes com o técnico Tiago Nunes para suprir as principais necessidades do clube, e falou que a busca por um camisa 9 é a prioridade.

"A gente tem conversado com o Tiago sobre a montagem, sobre nomes para suprir algumas necessidades. A mais difícil de encontrar e a que talvez tenha mais carência, não só do Ceará, mas também para outros clubes, em geral é o camisa 9, e isso realmente tem sido uma dificuldade, porque todo jogador da posição hoje tem um valor relativamente alto".

Quanto a saída de atletas, Robinson afirmou que ainda sairão mais alguns nomes por empréstimo, e que o elenco deve iniciar mais enxuto do que terminou a última temporada.

"Já saíram alguns nomes e irão sair outros. Eu não vou revelar nomes para a gente não ter problemas, eventualmente, com algum atleta. Mas a ideia é a gente contratar entre seis e oito atletas. Existe a possibilidade de termos o elenco um pouco mais enxuto do que terminamos o ano".

