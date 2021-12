Leandro Carvalho se despede do Al-Qadsiah e retorna ao Ceará

Atacante rescindiu contrato com o clube da segunda divisão árabe e agradeceu em publicação nas redes sociais; Alvinegro ainda deve definir qual será o futuro do atleta

O atacante Leandro Carvalho rescindiu o contrato de empréstimo com o Al-Qadsiah, clube da segunda divisão da Arábia Saudita. O contrato inicial seria até maio de 2022, mas a equipe árabe optou por rescindir antes do prazo.

Com isso, o atacante retorna ao Ceará, onde tem contrato até o fim de 2023. O clube ainda deve definir qual será o futuro do atleta.

Pelas redes sociais, Leandro Carvalho se despediu do clube árabe dizendo: "Hoje me despeço do Al-Qadsiah, um clube onde só deixo amigos. Agradecendo sempre a todos os funcionários, dirigentes, comissão técnica e jogadores. Foi sem dúvidas a maior experiência da minha vida e vou guardar todos vocês nas minhas lembranças. A cultura, as brincadeiras, tudo já está na minha memória e no meu coração. Espero reencontrá-los em breve".

Pelo Al-Qadsiah, Leandro Carvalho participou de 15 partidas e deu três assistências.

