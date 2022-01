Ceará contrata atacante Zé Roberto

O Ceará anunciou mais um reforço para a temporada 2022, no início da tarde desta quarta-feira, 12. Trata-se do atacante Zé Roberto, de 28 anos, que defendeu o Atlético-GO em 2021. O jogador pode atuar como centroavante ou aberto pela direita.

A contratação envolveu a compra dos 60% de direitos econômicos que o time goiano possuía do jogador, por R$ 1,2 milhão de reais. Zé Roberto assinou com o Vovô por três temporadas, portanto, seu vínculo com o clube vai até dezembro de 2024.

Titular do Dragão nas últimas duas temporadas, Zé Roberto viveu um dos melhores momentos da carreira no ano passado. Foram 16 gols marcados e duas assistências dadas em 53 partidas com a camisa do Atlético-GO.

Zé Roberto chega para ser uma opção de "camisa 9" para o Ceará. O jogador foi sondado e era analisado pela diretoria alvinegra desde dezembro.

